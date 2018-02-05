Россия и Франция высказались за строгое соблюдение СВПД по иранскому атому

5 февраля 2018 22:49 (UTC+04:00)

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в понедельник провели телефонный разговор, в ходе которого дипломаты высказались в пользу строгого соблюдения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию вокруг иранской ядерной программы, передает РИА Новости со ссылкой на российское внешнеполитическое ведомство.

"Министры высказались в пользу строгого соблюдения Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы", — говорится в тексте сообщения МИД РФ.

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