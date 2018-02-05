Россия и Франция высказались за строгое соблюдение СВПД по иранскому атому

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в понедельник провели телефонный разговор, в ходе которого дипломаты высказались в пользу строгого соблюдения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию вокруг иранской ядерной программы, передает РИА Новости со ссылкой на российское внешнеполитическое ведомство.

"Министры высказались в пользу строгого соблюдения Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы", — говорится в тексте сообщения МИД РФ.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.