Россия и Турция подписали соглашение, предусматривающее поставки Ка-32

7 февраля 2018 21:43 (UTC+04:00)

Росавиация и генеральный директорат гражданской авиации (DGCA) Турции подписали соглашение, которое может открыть поставки российских вертолетов Ка-32 в эту страну весной этого года. Об этом, как передает РИА Новости, сообщает Росавиация в среду.

"Руководитель Росавиации Александр Нерадько и заместитель генерального директора генерального директората гражданской авиации (DGCA) Турецкой республики Кан Эрел подписали рабочее соглашение о сотрудничестве в области летной годности в ходе V национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации Nais-2018…. Заключение рабочего соглашения открывает возможность поставки российских вертолетов Ка-32 турецким покупателям уже весной текущего года", - говорится в сообщении.

Документ нацелен на взаимное признание одобрительных документов в области летной годности, выдаваемых Росавиацией и DGCA, создавая, таким образом, благоприятный режим для экспорта российской авиатехники в Турцию. Турецкая сторона намерена оказывать выводам, сделанным Росавиацией в ходе сертификации и установления летной годности экспортного экземпляра воздушного судна, такой же уровень доверия, как своим собственным.

Холдинг "Вертолёты России" 26 января сообщил, что Россия в этом году поставит Турции три противопожарных вертолёта Ка-32А11ВС. В настоящее время на Кумертауском авиационном производственном предприятии уже собран и готовится к передаче турецкой компании Kaan Air первый Ка-32А11BC, вторая и третья машины будут переданы заказчику до конца года.

Средний многоцелевой вертолет типа Ка-32 с соосной схемой несущих винтов предназначен для специальных поисково-спасательных и высотно-монтажных работ, пожаротушения, транспортировки грузов, эвакуации больных и пострадавших, а также патрулирования и поддержки операций спецслужб. Состав противопожарного оборудования Ка-32 насчитывает более 40 различных опций. Сегодня Ка-32, в частности в модификации А11ВС, эксплуатируется в России, Канаде, Испании, Португалии, Швейцарии, Китае, Южной Корее, Индонезии.

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