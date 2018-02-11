В Подмосковье обнаружены обломки самолета Ан-148, выживших нет (Обновлено)

11 февраля 2018 17:00 (UTC+04:00)

17:00 (GMT+4) МЧС России подтверждает обнаружение обломков самолета Ан-148 в Раменском районе Подмосковья, передает ТАСС.

Ранее в экстренных службах сообщили, что выживших нет.

16:36 (GMT+4) Пассажирский самолет "Саратовских авиалиний" потерпел крушение после вылета из "Домодедово" в Орск, передает Интерфакс со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Предположительно самолет разбился в районе деревни Аргуново. Шансов выжить у членов экипажа и пассажиров не было", - сказал источник.

На борту Ан-148 находился 71 человек - 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

16:31 (GMT+4) Пассажирский лайнер Ан-148 пропал с экранов радаров после вылета из Москвы в Орск, передает Интерфакс со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" после вылета из "Домодедово" исчез с экранов радаров, связи с экипажем нет", - сказал источник.

Сейчас экстренные службы проверяют информацию о крушении самолета в Раменском района Подмосковья.

На борту Ан-148 находился 71 человек - 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

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