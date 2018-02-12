В Москве после крушения Ан-148 отменили развлекательные мероприятия

12 февраля 2018 10:30 (UTC+04:00)

Развлекательные мероприятия, которые должны были состояться 12 февраля на фестивале "Московская Масленица", отменены в связи с крушением самолета Ан-148 в Московской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный портал мэра и правительства столицы.

"Развлекательные мероприятия, которые должны были пройти 12 февраля на фестивале "Московская Масленица", отменили в связи с крушением самолета Ан-148. По обычному графику проведут образовательные мастер-классы. Также будут работать торговые и ресторанные шале", — говорится в сообщении.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился в воскресенье через несколько минут после взлета из "Домодедово", на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все погибли.

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