В районе крушения Ан-148 обнаружили почти 1700 обломков самолета

13 февраля 2018 19:52 (UTC+04:00)

Порядка 1,7 тысячи обломков воздушного судна уже обнаружили спасатели в районе катастрофы Ан-148 в Московской области, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

Ранее региональный главк МЧС сообщил о решении продолжить в среду поисковые работы из-за расширения зоны поиска обломков самолета до 40 гектаров.

"На месте крушения лайнера найдено 1680 обломков, поиск и вывоз элементов продолжается", - сказал собеседник агентства.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс по маршруту Москва - Орск, разбился в воскресенье через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. На его борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

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