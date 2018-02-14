Замглавы МИД России обсудил в Тегеране ситуацию вокруг иранской ядерной сделки

14 февраля 2018 17:57 (UTC+04:00)

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков обсудил в среду в Тегеране с замруководителя администрации президента Ирана Маджидом Тахт-Раванчи, заместителями министра иностранных дел Аббасом Аракчи и Голям Резой Дехкани ситуацию вокруг иранской ядерной сделки, сообщает РИА Новости.

"В ходе консультаций в центре внимания была текущая ситуация вокруг реализации совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Стороны условились продолжить плотную координацию на данном направлении в целях сохранения СВПД, а также защиты своих национальных интересов в связи с негативной политической динамикой вокруг договоренности", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

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