СК приобщил к материалам уголовного дела результаты расшифровки самописцев Ан-148

Следственный комитет России получил от Межгосударственного авиационного комитета (МАК) материалы расшифровок бортовых самописцев Ан-148. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, передает ТАСС.

"СК России получены данные специалистов Межгосударственного авиационного комитета о расшифровке показаний бортовых самописцев самолета Ан-148, потерпевшего крушение 11 февраля в Подмосковье. Материалы МАК приобщены к уголовному делу и изучаются следователями", - сообщила она.

Только по результатам всего расследования "будут достоверно установлены все обстоятельства трагедии, на основании чего следствие примет процессуальное решение", добавила представитель СК. Сейчас следствие по делу находится в активной стадии: продолжается работа на месте крушения, следователи работают также и в других городах, изымая документацию и допрашивая свидетелей, назначен комплекс судебных экспертиз, отметила Петренко.

В четверг министр транспорта РФ Максим Соколов сказал, что экспертам МАК в целом удалось расшифровать речевой самописец Ан-148. Ранее МАК сообщил, что расшифрован параметрический бортовой самописец. Специалисты комитета после завершения расшифровки данных этого черного ящика пришли к выводу, что причиной крушения могли стать неверные данные о скорости полета из-за обледенения датчиков.

Пассажирский Ан-148, выполнявший рейс из Москвы в Орск, 11 февраля пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Московской области. На борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Все они погибли.

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