В Дагестане местный житель устроил стрельбу на масленичных гуляниях

18 февраля 2018 19:19 (UTC+04:00)

В Кизляре местный житель открыл стрельбу по людям во время празднования масленицы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.

"По предварительным данным, четыре человека погибли, еще четверо пострадали", - сказал собеседник агентства. При этом республиканский Минздрав сообщил о пяти пострадавших. Их доставили в кизлярскую ЦГБ. Все четыре жертвы - женщины.

Силовики ликвидировали нападавшего.

По словам источника, все жертвы возвращались со службы из храма, когда произошло нападение. При этом преступник раньше не попадал в поле зрения полиции и не относился к радикальным течениям.

"Примерно в 16:30 неизвестный мужчина из охотничьего ружья открыл стрельбу по гражданским", — рассказал РИА Новости представитель регионального МВД. По его словам, среди пострадавших двое полицейских.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов"

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