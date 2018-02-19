Россия готова предоставить Палестине и Израилю площадку для переговоров

Москва готова без предварительных условий предоставить площадку Палестине и Израилю для переговоров. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на открытии конференции международного дискуссионного клуба "Валдай" "Россия на Ближнем Востоке: игра на всех полях", передает РИА Новости.

"Мы убеждены, что иного пути, как прямые договоренности между Палестиной и Израилем, нет, - сказал глава МИД РФ. - Подтверждаем готовность предоставить российскую площадку для палестинского и израильского лидера без предварительных условий".

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