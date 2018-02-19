Лавров не видит рисков от вступления балканских стран в Евросоюз

19 февраля 2018 11:53 (UTC+04:00)

РФ не видит рисков от вступления стран балканского региона в ЕС, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью сербскому агентству "БЕТА", передает РИА Новости.

"Мы не видим каких-либо рисков в том, что страны балканского региона и другие страны на Европейском континенте хотят развивать отношения с Европейским Союзом вплоть до вступления в него. Им излагают условия вступления, и они должны сами оценить, насколько эти условия их устраивают, насколько они отвечают национальным интересам соответствующего государства. Конечно же, они должны делать выводы о целесообразности тех или иных действий по развитию своих внешних связей в принципе с кем бы то ни было", — сказал Лавров.

Официальными кандидатами на вступление в Евросоюз на настоящий момент являются Албания (с 2014 года), Македония (с 2005 года), Черногория (с 2010 года), Сербия (с 2012 года) и Турция (с 1999 года). При этом переговоры о присоединении к ЕС были начаты с тремя из них: с Турцией (в 2005 году), с Черногорией (в 2012 году) и с Сербией (в 2014 году).

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