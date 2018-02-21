Роспотребнадзор проинспектирует курорты Турции до начала туристического сезона

Группа специалистов Роспотребнадзора проведет инспекцию на курортах Турции до начала туристического сезона. Как сообщается в среду на сайте службы, специалисты оценят меры по снижению рисков заражения российских граждан инфекционными болезнями при посещении республики, передает ТАСС.

В пресс-службе Роспотребнадзора отметили, что 20 февраля по инициативе российской стороны состоялось совещание специалистов Роспотребнадзора и представителей минздрава Турции. Его участники обсудили вопросы, касающиеся снижения рисков для здоровья выезжающих в Турцию граждан России. "Для оценки ситуации в части организации мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и снижения рисков заражения инфекционными болезнями российских граждан на турецких курортах группа специалистов Роспотребнадзора посетит Турцию до начала массового туристического сезона", - говорится в сообщении.

Как добавили в службе, по итогам совещания Роспотребнадзор и минздрав Турции договорились о регулярном обмене информацией о вспышках инфекционных болезней в Турции, представляющих угрозу для граждан России. Также турецкая сторона предоставила специалистам Роспотребнадзора информацию о мерах, предпринимаемых для недопущения осложнения эпидемиологической ситуации по лихорадке Зика и сибирской язве на территории республики.

Турция в прошлом году стала лидером среди любимых зарубежных туристических направлений россиян. Однако в середине летнего сезона на турецких курортах, в основном в провинции Анталья, начал распространяться вирус Коксаки. Заболевание сопровождается температурой и сыпью, источником инфекции является только человек - больной или здоровый носитель. Вирус в основном заражает маленьких детей при попадании с водой, пищей, через грязные игрушки, руки.

В конце января 2018 года Роспотребнадзор предупредил российских туристов о выявлении в ряде прибрежных провинций Турции комаров - переносчиков вируса Зика, а в феврале предупредил о вспышке сибирской язвы в районе населенного пункта Акчаабат (провинция Трабзон).

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