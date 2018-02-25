В Воронежской области автобус столкнулся с грузовиком

25 февраля 2018 11:27 (UTC+04:00)

На 625-м километре федеральной трассе М-4 "Дон" в Бобровском районе Воронежской области столкнулись рейсовый автобус и грузовик.

Об этом сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

По данным регионального МВД, авария произошла около двух часов ночи. Автобус MAN, который двигался по маршруту "Нальчик - Москва" остановился у обочины. Несколько пассажиров и водители вышли из автобуса, после чего в них врезался грузовик МАЗ.

В результате ДТП погибли четверо.

Всего в автобусе находились 20 человек. Обстоятельства аварии выясняются.

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