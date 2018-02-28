Багдад ведет переговоры о покупке С-400

28 февраля 2018 13:33 (UTC+04:00)

Ирак ведет переговоры о покупке у РФ зенитно-ракетных комплексов С-400, препятствием на пути этому являются возможные санкции со стороны США, заявил РИА Новости министр иностранных дел Ирака Ибрагим аль-Джаафари.

"Мы хотим приобретать любое оружие, которое усилит безопасность Ирака и ВС страны. В то же время мы уважаем региональные и международные обязательства. На пути [приобретения] С-400 есть ряд препятствий. Иракская сторона пока продолжает вести переговоры, когда будет принято окончательное решение, то оно будет рассмотрено. Мы ранее говорили, что стыдиться не будем, и скажем откровенно: Ирак принял такое решение", — заявил министр.

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