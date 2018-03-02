Путин обвинил США в старте гонки вооружений

Выход США из договора по ПРО (противоракетная оборона) стал началом гонки вооружений между Соединенными Штатами и Россией, заявил президент РФ Владимир Путин, передает Интерфакс.

"Если вы говорите о гонке вооружений, то она началась как раз тогда, когда США вышли из договора по ПРО", - заявил Путин в интервью телеканалу NBC. Он назвал "пропагандой" заявления Вашингтона о начале холодной войны.

Владимир Путин сообщил, что Россия успешно провела испытания новейших систем стратегического оружия, признав, что часть его еще требует доработки, а часть готова к действию.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.