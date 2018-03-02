Путин обвинил США в старте гонки вооружений

2 марта 2018 04:45 (UTC+04:00)

Выход США из договора по ПРО (противоракетная оборона) стал началом гонки вооружений между Соединенными Штатами и Россией, заявил президент РФ Владимир Путин, передает Интерфакс.

"Если вы говорите о гонке вооружений, то она началась как раз тогда, когда США вышли из договора по ПРО", - заявил Путин в интервью телеканалу NBC. Он назвал "пропагандой" заявления Вашингтона о начале холодной войны.

Владимир Путин сообщил, что Россия успешно провела испытания новейших систем стратегического оружия, признав, что часть его еще требует доработки, а часть готова к действию.

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Azernews Newspaper
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