В "Лужниках" завершился митинг в поддержку Путина (ВИДЕО)

Многотысячный митинг в поддержку кандидата на пост президента РФ Владимира Путина завершился в субботу на московском стадионе "Лужники". Перед собравшимися выступил сам действующий глава государства, баллотирующийся на новый срок, его доверенные лица, а также известные деятели культуры, спортсмены и общественники, передает ТАСС.

По данным МВД, в акции приняли участие более 130 тыс. человек. Ее кульминационным моментом стало исполнение Путиным вместе со своими сторонниками гимна страны.

"Здесь сегодня находятся замечательные спортсмены. Мы все видели, помним, как наши ребята-хоккеисты после выигрыша медалей на Олимпиаде пели гимн, но почему-то мы не слышали музыки. Давайте сделаем это вместе под музыку нашего национального гимна!" - предложил президент.

"Будущее России - это наши дети. Культурные, умные и любящие свою родину", - обратилась к манифестантам прима-балерина Большого театра Светлана Захарова. По ее убеждению, "верить в будущее можно только в сильной стране с сильным президентом". "У нас такой есть, я за Путина!" - сказала она.

В свою очередь ректор МГУ Виктор Садовничий отметил, что Россия является страной "неограниченных возможностей, но ее будущее зависит от выбора" собравшихся. "Нам нужен сильный президент, мудрый президент, который поведет нашу страну к новым победам и вершинам. У нас есть такой президент - Владимир Владимирович Путин", - продекларировал он.

Актер Михаил Пореченков в выступлении подчеркнул, что в России появилась "самая мощная, самая вооруженная, самая мобильная армия, которая может дать ответ любому врагу". "Идет глубокая реформа Вооруженных сил РФ, но эту реформу нужно довести до конца, чтоб армия получила высококлассную технику, чтоб армия строилась, и такую реформу можно довести до конца только с сильным, умелым и талантливым главнокомандущим, каким и является Владимир Владимирович Путин", - заявил актер, напомнив, что ему много раз доводилось играть людей в погонах.

Актер Владимир Меньшов заметил, что многие решения были приняты Путиным благодаря его "мудрости и дерзости и его волей доведены до воплощения". В качестве примера он привел строительство Крымского моста. "Смелое решение о строительстве моста, соединяющего материковую Россию с полуостровом. Это феноменальное инженерное сооружение с длиной 19 километров, которое видно из космоса и которое поражает смелостью", - сказал актер.

Перед сторонниками кандидата выступили коллектив "Хор Турецкого", группа "Любэ", Григорий Лепс, Лариса Долина, Филипп Киркоров, Николай Басков, Стас Михайлов и многие другие. Людей, пришедших на стадион, угощали блюдами полевой кухни и горячим чаем. Митингующим также раздавали флажки с символикой акции.

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