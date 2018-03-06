Путин получил доклад о крушении российского Ан-26 в Сирии

6 марта 2018 21:17 (UTC+04:00)

Президент РФ Владимир Путин получил доклад министра обороны Сергея Шойгу о крушении в Сирии российского военно-транспортного самолета Ан-26, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"Путин, находящийся с рабочей поездкой в Свердловской области, выслушал по телефону доклад министра Шойгу о крушении самолета Ан-26 близ авиабазы Хмеймим, президент получил всю самую последнюю на данный момент информацию", - сказал он.

"Президент РФ выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе, а также всему личному составу Минобороны в связи с потерей товарищей", - добавил Песков.

Российский военно-транспортный самолет Ан-26 во вторник днем потерпел крушение при заходе на посадку на сирийском аэродроме Хмеймим. На борту самолета, по предварительным данным, находились 26 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли.

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