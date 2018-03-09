В Дагестане в результате стрельбы погибли два бойца Росгвардии

Два бойца Росгвардии погибли в результате стрельбы после бытового конфликта в Дагестане, сообщил ТАСС источник в силовых структурах республики.

"В селе Герга мужчина в ходе бытового конфликта открыл стрельбу по двум сотрудникам Росгвардии, они погибли. Мужчина задержан", - сказал собеседник агентства.

Причины конфликта выясняются, добавил он.

В МВД по Дагестану ТАСС подтвердили происшествие со стрельбой в селе Герга, отметив, что обстоятельства выясняются.

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