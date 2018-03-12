Путин и глава Туркменистана обсудили взаимодействие на Каспии

Президенты России Владимир Путин и Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов обсудили по телефону многостороннее взаимодействие на Каспии, сообщает пресс-служба Кремля в понедельник, передает РИА Новости.

"По инициативе туркменской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Обсуждены ключевые вопросы повестки дня двусторонних отношений, в частности, ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам визита президента РФ в Туркменистан в октябре 2017 года", - говорится в сообщении.

Была также отмечена важность продолжения скоординированной работы "с целью закрепления позитивной динамики сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях".

"Затрагивалась также тематика многостороннего взаимодействия на Каспии", - сообщает Кремль

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