В московских аэропортах задержали и отменили почти 40 рейсов

15 марта 2018 10:14 (UTC+04:00)

Почти 40 рейсов в четверг утром задержано или отменено в аэропортах Москвы, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание", передает РИА Новости.

Так, по состоянию на 8.40 мск в аэропорту "Домодедово" отменено пять рейсов и 12 задержано, в аэропорту "Шереметьево" задержано 20 рейсов, "Внуково" — два. Информации об изменении расписания вылетов из аэропорта "Жуковский" нет.

Ранее 15 марта в погодном центре "Фобос" сообщили РИА Новости, что снежная погода с метелью, а затем резкое похолодание ожидает жителей столичного региона в четверг.

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