Песков: Путин выберет те ответные меры против Лондона, которые соответствуют интересам РФ

15 марта 2018 13:56 (UTC+04:00)

Президент России Владимир Путин лично выберет вариант ответных мер против Великобритании, который будет лучше всего отвечать интересам РФ, заверил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Окончательное решение [по ответным мерам], конечно, за президентом Российской Федерации. Нет никаких сомнений, что он выберет тот вариант, который наибольшим образом соответствует интересам Российской Федерации", - сказал журналистам представитель Кремля.

Песков заверил, что ответные действия России в адрес Великобритании не заставят себя ждать. "Естественно, они [ответные шаги] не заставят себя ждать, предложения будут формулироваться Министерством иностранных дел и в других ведомствах", - сказал представитель Кремля.

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