Песков: Путин выберет те ответные меры против Лондона, которые соответствуют интересам РФ

Президент России Владимир Путин лично выберет вариант ответных мер против Великобритании, который будет лучше всего отвечать интересам РФ, заверил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Окончательное решение [по ответным мерам], конечно, за президентом Российской Федерации. Нет никаких сомнений, что он выберет тот вариант, который наибольшим образом соответствует интересам Российской Федерации", - сказал журналистам представитель Кремля.

Песков заверил, что ответные действия России в адрес Великобритании не заставят себя ждать. "Естественно, они [ответные шаги] не заставят себя ждать, предложения будут формулироваться Министерством иностранных дел и в других ведомствах", - сказал представитель Кремля.

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