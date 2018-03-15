Лавров не считает, что поставки С-400 Турции несут риски для России

15 марта 2018 14:22 (UTC+04:00)

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не считает, что поставки ракетных систем С-400 "Триумф" несут какие-либо риски для России.

"Возвращаясь к С-400, не думаю, что нам следует опасаться", — заявил Лавров, отвечая в ходе форума "Россия – страна возможностей" на вопрос, не рискует ли Россия, поставляя С-400 Турции, передает РИА Новости.

Министр заявил, что глубоко убежден, что с соседями нельзя враждовать.

В декабре прошлого года в Анкаре российские и турецкие представители подписали кредитное соглашение по поставкам зенитно-ракетных комплексов С-400. Согласно заявлению секретариата оборонпрома Турции, Анкара покупает две батареи этого комплекса, которые будут обслуживаться турецким персоналом.

При этом стороны договорились о технологическом сотрудничестве в этой области для развития производства зенитно-ракетных комплексов в Турции.

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