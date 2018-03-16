EgyptAir возобновит полеты между Каиром и Москвой

Египетская авиакомпания EgyptAir возобновляет авиасообщение между Каиром и Москвой с 12 апреля, говорится в заявлении авиакомпании, сообщает РИА Новости.

Компания еженедельно будет выполнять три рейса в российскую столицу: в воскресенье, вторник и четверг.

Российский "Аэрофлот" ранее на этой неделе сообщил, что возобновляет регулярные рейсы в столицу Египта с 11 апреля. Полеты будут выполняться три раза в неделю, продажи билетов уже начались.

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