В Москве в ДТП с грузовиком и автобусом пострадали восемь человек

Восемь человек, включая пять детей, пострадали в результате столкновения грузовика с маршрутным автобусом на Киевском шоссе в Москве, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах города.

Вертолет эвакуирует женщину, пострадавшую в ДТП на Киевском шоссе в Москве

"На Киевском шоссе возле поворота на город Московский произошло столкновение "КамАЗа" и маршрутного автобуса, предварительно, восемь пострадавших, из них пятеро - дети", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного управления ГИБДД подтвердили факт аварии, не уточнив число пострадавших.

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