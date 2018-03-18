Путин лидирует на выборах президента России - exit poll

По данным первых экзит-поллов, на выборах президента России лидирует Владимир Путин, передает РИА Новости.

По данным ФОМ, за действующего главу государства отдали голоса 76,3 процента избирателей, второй - кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 11,9 процента, третий - Владимир Жириновский с 5,9 процента. У Ксении Собчак 1,8 процента голосов.

По данным ВЦИОМ, за Путина проголосовали 73,9 процента россиян, второй - Грудинин с 11,2 процента, третий - Владимир Жириновский с 6,7 процента. У Ксении Собчак 2,5 процента голосов.

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