ЦИК: результат Путина на выборах превзошел итоги голосования в 2012 году

Результат Владимира Путина на выборах президента в абсолютных цифрах превзошел результаты голосования на прошлых выборах в 2012 году. Об этом свидетельствуют данные ЦИК, пишет РИА Новости.

На данный момент обработано около 90% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий. Путин набирает 47 млн 294 тыс. голосов избирателей или 76,39%.

В 2012 году за Путина проголосовало 45,6 млн избирателей, в 2004 году - 49 млн 563 тыс. 20 человек.

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