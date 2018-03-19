Миссия наблюдателей от СНГ признает легитимность выборов президента РФ

19 марта 2018 14:08 (UTC+04:00)

Миссия наблюдателей от СНГ признает легитимность, открытость и конкурентность выборов президента Российской Федерации, которые прошли 18 марта. Об этом заявил в понедельник глава миссии наблюдателей от СНГ Виктор Гуминский в информационном центре ЦИК России, передает ТАСС.

"Состоявшиеся 18 марта 2018 года выборы президента РФ проведены в соответствии с действующим в государстве избирательным законодательством, - отметил Гуминский. - Признаем прошедшие выборы легитимными, свободными, открытыми и конкурентными".

"Зафиксированные отдельные нарушения не носили системного и массового характера и не оказали влияния на итоги выборов, заострять на них внимание нет необходимости", - подчеркнул глава миссии.

Он также отметил прозрачность деятельности кандидатов в ходе предвыборной кампании. "Миссия считает, что организаторы выборов приняли необходимые меры для проведения предвыборной агитации в свободной атмосфере, позволявшей кандидатам открыто излагать свои убеждения и знакомить их с предвыборной кампанией, - отметил он. - Гражданам России также была предоставлена возможность доступа к полной, достоверной и объективной информации о сроках, этапах и ходе избирательной кампании".

На пост главы российского государства претендовали восемь кандидатов. По данным после обработки 99,84% протоколов участковых избирательных комиссий, лидирует действующий президент Владимир Путин, набирающий 76,66% голосов. По предварительным данным ЦИК, явка составила 67,49%.

Глава миссии наблюдателей не согласен с мнением руководителя группы по наблюдению Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Яном Петерсеном о якобы некотором притеснении СМИ на выборах президента РФ 18 марта.

"У меня вчера состоялась встреча с руководителем миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Яном Петерсеном. Один из вопросов касался работы СМИ, - рассказал он. - Было высказывание с его стороны, что были какие-то притеснения в работе СМИ, контроль со стороны государства". "Я позволил себе не согласиться, потому что лично видел, какова была активность СМИ, до самого последнего дня все СМИ могли свободно критиковать действующего главу государства", - отметил глава миссии.

Он также поблагодарил журналистов за объективную и оперативную работу.

Наблюдатели отметили и работу ЦИК.

"ЦИК работала открыто и прозрачно. Мы отмечаем, что организаторы приняли меры для полноценного мониторинга выборов, - подчеркнул глава миссии от СНГ. - Работа ЦИК просто впечатляет".

"Наблюдатели от СНГ вели мониторинг подготовки и проведения выборов с 19 февраля. Всего было 320 наблюдателей из стран Содружества, кроме России и Украины", - отметил Гуминский.

"Мы считаем, что выборы являются внутренним делом государства, - сказал он. - Миссия дает оценку на основании собственного наблюдения, сведений, полученных в процессе долгосрочного и краткосрочного наблюдения. Через десять дней будет опубликовано заявление миссии".

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