Четыре человека погибли при пожаре во Владивостоке

20 марта 2018 04:39 (UTC+04:00)

Тела четырех человек найдены после пожара в частном жилом доме во Владивостоке, еще 11 человек спасены, передает Интефракс со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС по Приморскому краю.

Пожар произошел в понедельник поздним вечером. Пожарные прибыли на место через семь минут после сообщения, дом был полностью объят пламенем.

"Пожарным удалось вывести из огня четыре человека, еще семь было эвакуировано", - говорится в сообщении.

На месте пожара были обнаружены четыре человека без признаков жизни.

Отмечается, что в этом доме были установлены пожарные дымоизвещатели, сработка которых спасла жизни спящих людей, находившихся в доме, и позволила жильцам своевременно сообщить о пожаре.

Общая площадь пожара, к тушению которого было привлечено 36 человек и 11 единиц техники, составила 70 кв.м.

Местные СМИ сообщают, что в этом доме находился приют для бездомных.

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Azernews Newspaper
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