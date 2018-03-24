Грузовые вагоны сошли с рельсов в Мурманской области России

24 марта 2018 06:34 (UTC+04:00)

Сход грузовых вагонов произошел близ железнодорожной станции Выходной в Мурманской области России, передает Интерфакс со ссылкой на региональный главк МЧС.

Инцидент произошел около 00:00 по московскому времени на 1427 километре участка Октябрьской железной дороги. Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области, всего с путей сошли десять вагонов.

В результате происшествия пострадавших нет, однако вносятся изменения в порядок отправления пассажирских поездов.

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