По делу о пожаре в ТЦ в Кемерово задержали четырех человек

Четыре человека задержаны и допрошены по делу о пожаре в торговом центре в Кемерово, в том числе руководитель управляющей компании, которая обслуживала торговый центр. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, передает РИА Новости.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. По последним данным, погибли 48 человек.

Петренко заявила, что в рамках уголовного дела задержаны и допрошены четыре человека, в том числе арендатор помещения, в котором, предположительно, находился эпицентр возгорания.

"Задержан руководитель управляющей компании, обслуживавшей данный торговый центр", — рассказала представитель СК.

По числу жертв кемеровский пожар – один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышевская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).

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