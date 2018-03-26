Москва пообещала ответить на высылку дипломатов из Европы и США

26 марта 2018 18:18 (UTC+04:00)

В МИД РФ пообещали ответ на высылку российских дипломатов из США и стран ЕС в связи с "делом Скрипаля", передает Интерфакс.

"Само собой разумеется, что указанный недружественный шаг этой группы стран не пройдет бесследно, и мы на него отреагируем", - говорится в заявлении российского МИД.

На Смоленской площади подчеркнули, что в России рассматривают подобный шаг не отвечает задачам и интересам установления причин и поиска виновных в инциденте, произошедшем 4 марта Солсбери.

"Провокационный жест пресловутой солидарности с Лондоном этих стран, пошедших на поводу у властей Великобритании в т.н. "деле Скрипалей" и не удосужившихся разобраться в обстоятельствах случившегося, является продолжением конфронтационной линии на эскалацию ситуации", - подчеркнули в МИД РФ.

Ранее сегодня председатель Европейского совета Дональд Туск объявил, что решение о высылке российских дипломатов на фоне расследования отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери приняли 14 европейских стран, среди которых Франция, Германия, Италия, Польша, Ирландия и др.

Кроме того, администрация президента США Дональда Трампа приняла решение выслать из страны 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство РФ в Сиэтле.

Лидеры ЕС 22 марта выразили поддержку Великобритании в связи с "делом Скрипаля", согласившись с оценкой Лондона о том, что Россия с "очень высокой степенью вероятности" несет ответственность за нападение с применением нервнопаралитического вещества на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. Главы стран-членов ЕС обещали главе правительства Великобритании Терезе Мэй всестороннюю поддержку в выяснении подробностей нападения и согласовании дальнейших шагов.

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Azernews Newspaper
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