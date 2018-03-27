Вопрос о ввозе томатов с ряда предприятий Турции изучат в течение недели

27 марта 2018 14:25 (UTC+04:00)

Россельхознадзор в течение недели повторно рассмотрит вопрос об открытии поставок томатов с предприятий из списка, предоставленного Турцией, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору информирует о том, что в течение текущей недели дополнительно рассмотрит вопрос об открытии поставок томатов с турецких предприятий, входящих в перечень, предоставленный Национальной организацией по карантину и защите растений Турецкой Республики российской стороне, и проинспектированных Россельхознадзором", — говорится в сообщении.

Кроме того, Россельхознадзор готов со следующей недели начать инспекцию предприятий, осуществляющих производство томатов в Турции.

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