МЧС России назвало окончательное число жертв пожара в Кемерове

28 марта 2018 11:09 (UTC+04:00)

Власти не располагают данными о гражданах, пропавших без вести в результате пожара в торговом центре в Кемерове, общее число жертв - 64 человека, сообщил замглавы МЧС России Владлен Аксенов, передает Интерфакс.

"Пропавших без вести нет. Информации о родственниках, которые не знают, где их близкие, мы не имеем", - сказал Аксенов в среду журналистам.

Он отметил, что "опознаны 27 человек, при этом по шести необходимо провести дополнительную экспертизу".

В свою очередь вице-губернатор Кузбасса Владимир Чернов затруднился ответить на вопрос, почему в Следственный комитет поступили заявления о 67 пропавших без вести.

"Следственная группа Следственного комитета работает в соответствии с теми требованиями, которые у них есть. Мы тоже видим вот эти вот небольшие цифры по разногласию. Вероятнее всего, на каком-то этапе они (цифры) будут сопоставляться, почему Следственный комитет делает такие выводы. Пока официальная цифра - 64 (погибших)", - сказал Чернов.

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