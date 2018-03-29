В Telegram прокомментировали сбой в работе‍ мессенджера

29 марта 2018 13:43 (UTC+04:00)

Основатель Telegram Павел Дуров признал наличие проблем с доступом к мессенджеру. Об этом он написал в Twitter, передает РИА Новости.

​"Проблемы в Европе вызвало отключение питания в кластере серверов. Со своей стороны, мы работаем над устранением этой проблемы, однако много зависит от того, когда провайдер центра обработки данных починит оборудование", — сообщил Дуров.

Ранее стало известно, что пользователи Telegram в России, Казахстане, Украине и ряде европейских стран пожаловались на невозможность подключиться к каналам и отправлять сообщения.

В Twitter-аккаунте самого Telegram появилось подтверждение того, что пользователи испытывают проблемы с подключением. При этом мессенджер сообщил, что изучает проблему и вскоре надеется вернуться к работе.

Последний крупный сбой в работе мессенджера фиксировали в феврале.

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