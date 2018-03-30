Задержана гендиректор компании-собственника здания ТЦ в Кемерове

Задержана генеральный директор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Юлия Богданова, этому предприятию принадлежало здание торгового центра, в котором 25 марта произошел пожар, повлекший человеческие жертвы, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко, передает Интерфакс.

"В ходе следствия установлено, что Богданова, будучи ответственной за соблюдение пожарной безопасности, неоднократно уведомлялась своими подчиненными о недостатках системы противопожарной безопасности здания.

Богданова при этом, всецело занимаясь лишь сдачей в аренду новых торговых площадей, не предпринимала никаких мер к устранению недостатков противопожарной безопасности", - приводит слова Петренко официальный телеграм-канал СКР.

Петренко также сообщила, что следователями проведен обыск в жилище Богдановой.

В среду на судебных заседаниях об избрании мер пресечения пятерым задержанным по делу о пожаре в "Зимней вишне" управляющая ТРЦ Надежда Судденок, техдиректор центра Георгий Соболев и Игорь Полозиненко - руководитель компании "Системный интегратор", обслуживавшей сигнализацию в ТРЦ, заявляли, что Богданова давит на сотрудников ради показаний против своих подчиненных, пытается избежать ответственности.

"Богданова влияет на сотрудников, что они начали давать такие показания. Богданова пытается свалить всю вину на меня", - сказала Судденок.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. По последним данным, при пожаре погибли 64 человека, в том числе более 40 детей.

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