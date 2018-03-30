Путин поздравил еврейскую общину страны с Песахом

30 марта 2018 11:31 (UTC+04:00)

Президент России Владимир Путин поздравил еврейскую общину страны с Песахом, сообщает Stmegi.

"Сердечно поздравляю вас с праздником Песах.

Этот древний и особо почитаемый иудеями всего мира праздник напоминает о важнейшей вехе в истории еврейского народа — избавлении от рабства, обретении свободы и достоинства. Он обращает верующих к непреходящим духовно-нравственным ценностям иудаизма, идеалам добра и справедливости.

Отрадно, что российские евреи с глубоким уважением относятся к заветам своих предков, их обычаям и устоям, воспитывают молодежь в приверженности традициям дружбы, доверия и взаимопонимания, которыми по праву гордятся народы нашей страны. И, конечно, отмечу многогранную, востребованную деятельность еврейской общины, ее значимый вклад в поддержание межрелигиозного и межнационального диалога, в реализацию масштабных инициатив в сфере культуры и просветительства, в делах милосердия и благотворительности.

Желаю вам успехов и благополучия",- говорится в поздравлении.

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