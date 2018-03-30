Глава китайского МИД посетит Россию

Глава МИД КНР Ван И 4-5 апреля совершит визит в Россию, сообщил в пятницу официальный представитель МИД КНР Лу Кан, передает РИА Новости.

"Специальный посланник председателя КНР Си Цзиньпина, член Госсовета КНР, министр иностранных дел Ван И 4-5 апреля совершит визит в Россию", — сообщил на брифинге Лу Кан.

Визит китайского министра, который был намечен на 27-28 марта, ранее был отложен из-за изменений в графике руководства России в связи с трагедией в Кемерово.

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