Глава китайского МИД посетит Россию

30 марта 2018 11:37 (UTC+04:00)

Глава МИД КНР Ван И 4-5 апреля совершит визит в Россию, сообщил в пятницу официальный представитель МИД КНР Лу Кан, передает РИА Новости.

"Специальный посланник председателя КНР Си Цзиньпина, член Госсовета КНР, министр иностранных дел Ван И 4-5 апреля совершит визит в Россию", — сообщил на брифинге Лу Кан.

Визит китайского министра, который был намечен на 27-28 марта, ранее был отложен из-за изменений в графике руководства России в связи с трагедией в Кемерово.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Путин поздравил еврейскую общину страны с Песахом
Россия 11:31
Лавров и Де Мистура подтвердили эффективность переговоров в Астане
Россия 11:23
BMW отзывает 1,2 тысячи кроссоверов X3 в России‍
Россия 10:38
Глава ПК ВСНП призвал специальные комитеты играть более активную роль в новую эпоху
Китай 10:26
Абашидзе рассказал о ситуации с высылкой российского дипломата из Грузии
Россия 10:06
Россия одобрила программу четырёхлетнего сотрудничества с Кыргызстаном
Кыргызстан 09:45
Задержана гендиректор компании-собственника здания ТЦ в Кемерове
Россия 08:37
Китай вывел на орбиту два навигационных спутника Beidou
Китай 05:41
Белый дом: высылка из РФ дипломатов США знаменует ухудшение двусторонних отношений
США 03:22
Астронавты NASA завершили выход в открытый космос, установив оборудование на МКС
Другие страны 01:07
Россия высылает 60 американских дипломатов, им дана неделя на сборы
Россия 29 марта 21:54
МИД России положительно оценил визит Ким Чен Ына в Китай
Россия 29 марта 21:18
В Китае начались торги нефтяными фьючерсами в юанях
Китай 29 марта 18:44
Президенты Германии и Финляндии обсудили по телефону отношения ЕС и России
Европа 29 марта 17:59
Город на юге Китая инвестирует около $18 млрд в улучшение экологии
Китай 29 марта 17:14
Торговая война не в интересах ни США ни Китая - Saxo Bank
Бизнес 29 марта 17:11
Швейцария будет представлять интересы РФ в Грузии и после высылки дипломата
Европа 29 марта 17:11
Пекинский университет открыл новый кампус в Оксфорде (ФОТО)
Китай 29 марта 16:52