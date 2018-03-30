МИД России призвал Израиль и Палестину к сдержанности

30 марта 2018 20:39 (UTC+04:00)

Москва призывает палестинскую и израильскую стороны к сдержанности в связи с сообщениями о росте числа жертв и пострадавших в секторе Газа, заявили в МИД РФ, передает РИА Новости.

"С российской стороны была выражена глубокая обеспокоенность в связи с поступающими сообщениями о росте числа жертв и пострадавших в секторе Газа в результате мер израильской армии по сдерживанию протестных акций палестинцев, начавшихся 30 марта в рамках многодневной кампании — так называемого "Великого марша возвращения", — отмечается в сообщении, опубликованном на сайте российского ведомства.

"В Москве призывают палестинскую и израильскую стороны проявлять сдержанность и не допускать действий, от которых могут пострадать невинные люди", — подчеркнули в министерстве.

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