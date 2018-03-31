В МИД России рассказали о борьбе с контрабандой нефти в Сирии

Террористов в Сирии удалось практически полностью лишить доходов от нелегальной торговли нефтью и от других источников, связанных с контролем над территорией, которого у них больше нет. Однако в целом проблема финансирования террористической деятельности не решена. Одним из основных препятствий в борьбе с террористическими организациями остается их подпольное снабжение оружием, сообщил РИА Новости директор департамента МИД РФ по вопросам новых вызовов и угроз Илья Рогачев.

"Контрабанда углеводородов как один из основных источников финансирования террористических группировок в Сирии и Ираке сведена к минимуму", — подчеркнул Рогачев. "Но многие другие вопросы остаются", — добавил он.

Рогачев обратил внимание, что за семь лет сирийского конфликта, в котором радикальным группам противостоят армия Сирии, иранские военнослужащие, "Хезболлах" и другие шиитские ополчения, а также ВКС России, у ИГИЛ и "Джебхат ан-Нусры, "говоря бытовым языком, ни разу не кончились патроны".

"Наши ВКС практически ежедневно сообщают об уничтожении складов с оружием и боеприпасами, однако же у террористов никогда ничего не заканчивается. У них накоплено невероятное количество так называемой продукции военного назначения. При том что сами они кустарным способом производят минимум. То есть почти сто процентов ПВН они откуда-то получают. Кто это производит, закупает и доставляет?" — задал представитель МИД РФ риторический вопрос.

"Мы кое-что отследили и знаем, работа с некоторыми государствами по этому поводу уже началась. Но в целом проблема поставок оружия в контексте международного антитеррористического сотрудничества еще всерьез не ставилась", — сказал Рогачев.

В 2015 году Совет Безопасности ООН принял резолюции 2199 и 2253 по борьбе с финансированием ИГ, "Аль-Каиды" и других действующих в Сирии и Ираке террористических группировок. Таким образом, СБ ООН обязал все страны мира бороться с источниками финансирования террористов, а также призвал государства обеспечить, чтобы на их территории ИГ, "Аль-Каиде" и связанным с ними лицам не предоставлялись экономические ресурсы, что распространяется также "на прямую и непрямую торговлю нефтью и продуктами ее переработки".

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