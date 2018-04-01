Россия вышлет 50 британских дипломатов и сотрудников дипмиссии

1 апреля 2018 00:18 (UTC+04:00)

Несколько десятков дипломатов и сотрудников дипмиссии Великобритании должны будут вернуться на родину, чтобы численность британских дипломатов в России и российских — в Британии была паритетной, написала в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

"Разница между численным составом более 50 человек в пользу британской стороны", — уточнила Захарова.

Она напомнила, что ранее Лондон выслал 23 российских дипломата. На это Москва ответила зеркально.

Вслед за этим ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и некоторые другие также решили последовать примеру Великобритании в связи с инцидентом в Солсбери, где 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает и уже принимает ответные меры.

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