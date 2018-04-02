МИД РФ рекомендует россиянам в Тель-Авиве избегать мест скопления людей

2 апреля 2018 11:28 (UTC+04:00)

Министерство иностранных дел РФ рекомендует россиянам избегать мест массового скопления людей в Тель-Авиве в Израиле из-за митингов, сообщает РИА Новости.

"Израиль — в Тель-Авиве проходят митинги левых и правых активистов, посвященные эскалации конфликта на границе сектора Газа. Рекомендуется избегать мест массового скопления людей", — говорится в сообщении департамента Ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИД, опубликованном в Twitter в понедельник.

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