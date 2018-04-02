Лавров рассчитывает, что Трамп привержен обещаниям США уйти из Сирии

2 апреля 2018 14:44 (UTC+04:00)

Слова президента США Дональда Трампа о намерении вывести американские войска из Сирии показывают его приверженность обещаниям уйти из арабской республики после победы над "Исламским государством". Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

"Особенно нас тревожит, что, вопреки постоянным заверениям, что единственная цель США в Сирии - это борьба с терроризмом, в последние месяцы мы наблюдали, как США достаточно серьезно обосновываются на восточном берегу Евфрата", - подчеркнул министр.

По мнению Лаврова, последние высказывания Трампа означают, что "он, по крайней мере, привержен прежним заявлениям о том, что после победы над ИГ Соединенные Штаты из Сирии уйдут".

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