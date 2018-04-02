Россия в марте выполнила сделку ОПЕК+ на 93,4%

Россия на 93,4% выполнила условия сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+ в марте 2018 года, что связано с ростом добычи газоконденсата, высоким спросом на газ и сезонными факторами. Об этом сказал журналистам министр энергетики России Александр Новак, передает ТАСС.

"Россия в марте достигла уровня сокращения добычи в 93,4%. Колебания добычи жидких углеводородов в марте вызваны высоким спросом на газ, а также сезонными факторами внутреннего рынка. Россия полностью привержена достижению баланса на нефтяном рынке", - подчеркнул он.

В Минэнерго пояснили, что уровень сокращения в пересчете с тонн на баррели нефти составил 280,22 тыс. баррелей в сутки. При этом Россия обязалась в рамках сделки ОПЕК+ сократить добычу на 300 тыс. баррелей в сутки.

ОПЕК и 11 стран, не входящих в организацию, в конце 2016 года договорились о сокращении добычи нефти. Согласно условиям, участники сделки должны снизить добычу суммарно на 1,8 млн баррелей в сутки по отношению к октябрю 2016 года, принятому за базовый уровень в сделке. Самые большие квоты по сокращению - у Саудовской Аравии (486 тыс. баррелей в сутки) и России (300 тыс. баррелей в сутки). Своими действиями участники сделки стремятся довести уровень коммерческих запасов нефти в мире до среднего значения за последние 5 лет (в январе 2018 года запасы превышали норму на 118 млн баррелей).

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