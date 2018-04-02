Трамп предложил Путину встретиться в Вашингтоне

2 апреля 2018 17:10 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным, который состоялся 20 марта, предложил провести их двустороннюю встречу в Вашингтоне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

"Если все будет нормально, я надеюсь, что американцы не откажутся от своего предложения обсуждать возможность проведения саммита. Когда наши президенты беседовали по телефону, то Трамп предложил первую встречу провести в Вашингтоне, в Белом доме", — сказал Ушаков на брифинге для журналистов.

При этом он отметил, что возможность такого контакта в первой половине года не обсуждалась.

"Нет, это не обсуждалось. Это достаточно интересная позитивная идея, но пока она не обсуждалась", — ответил он на соответствующий вопрос.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Встреча Путина и Ким Чен Ына пока не планируется
Россия 17:13
По итогам саммита Россия-Иран-Турция планируется совместное заявление
Россия 17:12
США увеличили импорт азербайджанской нефти
Энергетика 17:05
Беларусь и Россия планируют утвердить балансы на поставку молока
Беларусь 16:48
Трамп призвал конгресс принять закон по защите границ
США 16:33
Соглашение об использовании атомной энергии между Россией и Узбекистаном вступило в силу
Узбекистан 16:33
Сербия предложила РФ и США провести встречу Путина и Трампа в Белграде
Европа 16:18
Россия в марте выполнила сделку ОПЕК+ на 93,4%
Россия 15:27
Стало известно, когда Каспийскую флотилию начнут переводить в Дагестан
Россия 15:13
Лавров рассчитывает, что Трамп привержен обещаниям США уйти из Сирии
Россия 14:44
Лавров: США создают базы на восточном берегу Евфрата, изолируя район от Сирии
США 14:41
Россия не имеет отношения к "делу Скрипаля" - Песков
Россия 14:02
Каспийскую флотилию переведут в Дагестан
Россия 13:51
МИД РФ возмущен выдачей Чехией россиянина Никулина в США
Россия 13:44
В Кремле назвали темы переговоров Путина и Роухани в Анкаре
Россия 13:42
Лавров рассказал о перспективах военного сотрудничества России и Бангладеш
Россия 13:34
Россия направила в ОЗХО список вопросов по делу Скрипаля
Россия 13:05
Пресс-секретарь посольства США в РФ попала в число выдворяемых дипломатов
США 12:36