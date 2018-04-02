В США заявили, что Трамп обсуждал с Путиным возможные места для встречи, включая Белый дом

2 апреля 2018 19:29 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп обсуждал в ходе недавнего телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным ряд возможных мест для проведения новой встречи, среди которых был и Белый дом. Это подтвердила в понедельник журналистам пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает ТАСС.

"Как сам президент [Трамп] подтвердил 20 марта через несколько часов после своей последней беседы [по телефону] с президентом Путиным, они обсудили [возможную] двустороннюю встречу "в не столь отдаленном будущем" в ряде потенциальных мест, включая Белый дом. В данный момент нам к этому добавить нечего", - говорится в кратком письменном заявлении, которое было распространено Сандерс.

Как сообщил ранее журналистам помощник президента России Юрий Ушаков, Трамп в разговоре с Путиным сам предложил российскому лидеру нанести визит в Вашингтон для проведения двусторонних переговоров. "Когда наши президенты беседовали по телефону, то Трамп предложил провести встречу в Вашингтоне. В ходе телефонного разговора сам Трамп предложил провести такую встречу", - уточнил Ушаков. По его словам, конкретные временные рамки встречи не обсуждались.

При этом Ушаков отметил, что подготовка встречи лидеров пока не ведется. "В ходе того промежутка с 20 марта, когда состоялся телефонный разговор, конкретных обсуждений вопроса о возможной встрече не велось", - признал Ушаков. Тем не менее "хотелось бы верить, что начнется" подготовка такой встречи, добавил он.

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