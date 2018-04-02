Пожар в Сочи локализован, тушение осложняет сильный ветер (Обновлено)

Пожар в Сочи локализован на площади 500 квадратных метров, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

"Пожар локализован в 19.19 мск на площади 500 квадратных метров. На месте пожара по повышенному 3 номеру сложности работает пожарное спасательное подразделение МЧС России и другие экстренные службы. Тушение пожара осложняет сильный ветер", — говорится в сообщении.

Отмечается, что проведена эвакуация 50 жильцов дома, для которых подготовлен пункт временного размещения. Общая численность привлеченных к ликвидации пожара составила 133 человека и 39 единиц техники.

20:11 (GMT+4) В центре Сочи загорелся многоквартирный дом, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС по Краснодарскому краю.

Площадь пожара составляет около 500 квадратных метров. Из здания эвакуируют людей. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Пожар тушат с помощью четырех стволов "Дельта". Ему присвоена повышенная степень сложности.

В доме пять жилых этажей. Еще один этаж отведен под мансарду.

Как рассказал РИА Новости источник в экстренных службах, здание находится на улице Пятигорская. Из него уже эвакуировали 50 человек.

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