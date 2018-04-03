Главы генштабов ВС России и Турции провели переговоры

Главы генштабов ВС России и Турции Валерий Герасимов и Хулуси Акар провели переговоры в Анкаре. Об этом говорится в сообщении на странице турецкого генерального штаба в Twitter во вторник.

"Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов нанес визит главе нашего генштаба Хулуси Акару 3 апреля", — говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин посетит 3-4 апреля с двухдневным визитом Турцию, где проведет переговоры с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

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