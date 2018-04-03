Главы генштабов ВС России и Турции провели переговоры

3 апреля 2018 15:41 (UTC+04:00)

Главы генштабов ВС России и Турции Валерий Герасимов и Хулуси Акар провели переговоры в Анкаре. Об этом говорится в сообщении на странице турецкого генерального штаба в Twitter во вторник.

"Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов нанес визит главе нашего генштаба Хулуси Акару 3 апреля", — говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин посетит 3-4 апреля с двухдневным визитом Турцию, где проведет переговоры с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Россия может расширить список турецких поставщиков помидоров
Россия 16:04
Ципрас призвал Турцию освободить двух греческих военных
Европа 14:50
РФ и ОПЕК продолжат совместные действия по балансировке рынка после окончания сделки ОПЕК+
Россия 14:19
Россия начала проработку вопроса ответных пошлин к США
Россия 12:09
Глава МИД Китая в Пекине встретится с министром иностранных дел КНДР
Китай 12:07
Москва не будет прерывать работу с ЕС по антитеррору из-за "дела Скрипаля"
Россия 11:44
Оглашены объёмы поставок российской нефти в Узбекистан в 2018 году
Энергетика 11:16
В Росатоме заявили, что строительство АЭС "Аккую" поможет развитию российской экономики
Россия 11:08
Авиационные разногласия между Таджикистаном и Россией продолжаются
Таджикистан 10:41
Глава МИД КНДР прибыл в Пекин, откуда предположительно отправится в Азербайджан
Политика 10:23
Турция выдала "Росатому" лицензию на строительство АЭС "Аккую"
Турция 2 апреля 23:52
Госдума утвердила кандидатуру нового посла РФ в Азербайджане
Политика 2 апреля 22:50
Пожар в Сочи локализован, тушение осложняет сильный ветер (Обновлено)
Россия 2 апреля 20:49
Из Шанхая в Москву отправился поезд трансграничной электронной коммерции
Бизнес 2 апреля 19:43
В США заявили, что Трамп обсуждал с Путиным возможные места для встречи, включая Белый дом
Россия 2 апреля 19:29
Встреча Путина и Ким Чен Ына пока не планируется
Россия 2 апреля 17:13
По итогам саммита Россия-Иран-Турция планируется совместное заявление
Россия 2 апреля 17:12
Трамп предложил Путину встретиться в Вашингтоне
Россия 2 апреля 17:10