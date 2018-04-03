МИД РФ: США пытались раскачать ситуацию в России во время выборов

3 апреля 2018 17:37 (UTC+04:00)

США и их союзники пытались раскачать ситуацию в России перед выборами президента РФ и в период их проведения, заявил во вторник посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Нестеренко, передает РИА Новости.

"Это результат наших наблюдений, анализа информации, которую мы получали в министерстве. Очевидно, что США и их союзники предпринимали отчаянные попытки любой ценой раскачать ситуацию в нашей стране перед выборами и в ходе их проведения", — сказал Нестеренко в ходе круглого стола в Совете Федерации.

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