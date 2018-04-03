Россия и Таджикистан проведут переговоры по авиасообщению 4 апреля

3 апреля 2018 17:45 (UTC+04:00)

Авиавласти России и Таджикистана проведут переговоры по снятию ограничений в авиасообщении 4 апреля. Об этом ТАСС сообщили в Минтрансе РФ.

Проблемы с авиасообщением между двумя странами начались в середине марта, когда "Уральские авиалинии" не получили разрешения на полеты в Таджикистан из нескольких российских городов.

"Переговоры с таджикской стороной запланированы на 4 апреля", - сообщили в ведомстве.

Накануне стало известно, что российские авиавласти с 5 апреля отзывают допуски таджикских авиакомпаний Somon Air и Tajik Air на полеты из Душанбе в Москву и Новосибирск, а также из Худжанда в Новосибирск. Ранее "Уральские авиалинии" не получили разрешения на полеты из Перми в Душанбе, из Краснодара в Худжанд, из Челябинска в Душанбе и из подмосковного Жуковского в Куляб. В настоящее время рейсы по этим маршрутам не выполняет ни одна авиакомпания.

В свою очередь Минтранс России запретил таджикской Somon Air выполнять перелеты между Душанбе и Екатеринбургом, Иркутском, Казанью, Краснодаром, Красноярском, Петербургом, Сочи, а также из Худжанда в Казань и Санкт-Петербург.

Кроме того, Таджикистан отозвал разрешения на полеты в Душанбе и Худжанд из ряда регионов РФ у четырех российский авиакомпаний: "Уральских авиалиний", Utair, S7 и "Северного ветра". Допуски отозваны на полеты в Душанбе из Екатеринбурга, Новосибирска, Иркутска, Краснодара, Красноярска, Санкт-Петербурга, Самары и в Худжанд из Новосибирска и Санкт-Петербурга, Самары и Сургута.

Авиасообщение между Россией и Таджикистаном уже ограничивалось в апреле 2017 года. Тогда Минтранс России запретил ряд рейсов Somon Air в Россию в ответ на отказ таджикских регулирующих органов согласовать в полном объеме полеты компании "Ямал" из подмосковного Жуковского. Тогда же были ограничены полеты Utair и "Уральских авиалиний".

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