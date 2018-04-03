Путин: При строительстве АЭС в Турции будут использоваться лучшие российские технологии

Президент РФ Владимир Путин заявил, что при строительстве в Турции атомной станции "Аккую" будут применяться лучшие современные технологии, аналогичные тем, что использует Россия, сообщает ТАСС.

"При строительстве станции будут применяться наиболее передовые инженерные решения, экономически эффективные и надежные технологии - такие технологии, которые мы сами применяем для себя в России", - сказал глава российского государства на церемонии начала строительства АЭС "Аккую".

По его словам, при сооружении АЭС "будут соблюдаться высочайшие стандарты безопасности и самые строгие экологические требования".

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