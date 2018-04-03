Путин рассказал о товарообороте между Россией и Турцией в 2017 году

Товарооборот России и Турции, увеличившийся в прошлом году до 22 миллиардов долларов, это не предел двустороннего взаимодействия, считает президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

"Отрадно, что по итогам 2017 года товарооборот между нашими странами увеличился на внушительные 40%, до 22 миллиардов долларов. Убежден, что это далеко не предел", — сказал Путин на заседании Совета сотрудничества высшего уровня между Россией и Турцией.

Седьмое заседание совета под председательством президентов России и Турции проходит в Анкаре.

"Наша страна увеличивает объемы взаимных капиталовложений, встречные и прямые инвестиции приближаются к 10 миллиардам долларов с каждой стороны", — сказал президент РФ.

По словам Путина, турецкие партнеры подготовили насыщенную повестку дня заседания, в рамках которого предстоит обсудить весь комплекс вопросов двустороннего взаимодействия, наметить конкретные планы на перспективу.

"Отмечу, что на Совет сотрудничества возложена важная задача: обеспечивать координацию российско-турецкого партнерства в самых различных областях на принципах взаимного уважения, равноправия и учета интересов друг друга", — сказал президент РФ.

Он заметил, что в преддверии нынешнего заседания совета было проведено большое количество контактов на различных уровнях, "в ходе которых открыто и конструктивно обсуждались двусторонние и международные вопросы, оперативно решались возникающие проблемы".

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